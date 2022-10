Ballando, Carolyn Smith sbotta con Lorenzo Biagiarelli: «Avete rotto, non mi frega di chi è la tua fidanzata»

Ballando con le Stelle, animi tesi in studio nella puntata di stasera. Protagonista delle polemiche è Lorenzo Biagiarelli, che in coppia con Anastasia Kuzmina non ottiene un risultato, a suo dire, equo e soddisfacente: un 31 complessivo. E alla fine, scatena l'ira di Carolyn Smith.

Ballando, Carolyn Smith contro Lorenzo Biagiarelli

Si è parlato, nelle scorse settimane, del possibile conflitto di interessi a Ballando con le Stelle: Lorenzo Biagiarelli è in gara come concorrente, con la sua compagna Selvaggia Lucarelli in giuria. Questa sera, la votazione dopo il paso ballato da Biagiarelli con la sua maestra di ballo, Anastasia Kuzmina, ha lasciato molto deluso lo chef e volto televisivo. Che si è lasciato andare ad uno sfogo in un filmato: «Vorrei essere giudicato solo per il ballo, invece si parla di me solo per altro». Biagiarelli non risparmia qualche critica anche alla sua partner e maestra, e dopo il filmato inizia una lunga discussione con i giudici.

Ivan Zazzaroni e Fabio Canino spiegano di non aver gradito le parole di Biagiarelli, le critiche arrivano anche da Sara Di Vaira e Rossella Erra. Fabio Canino paragona Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli a Chiara Ferragni e Fedez, scatenando l'ira della compagna di giuria: «No, questo no!». L'affondo più duro arriva però da Carolyn Smith, dopo che Biagiarelli aveva detto che si parlava sempre e solo di lui e Selvaggia Lucarelli: «Siamo a Ballando e si deve giudicare il ballo. Da dieci minuti state rompendo le scatole, non me ne frega niente di chi è la tua fidanzata! Tu devi fare le cose con la tua insegnante». Le parole di Carolyn Smith, forse le più dure tra tutti i giudici, hanno trovato il favore dei telespettatori.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Ottobre 2022, 22:50

