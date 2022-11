Ballando con le stelle cambia orario e programmazione: ballerino per una notte Marcell Jacobs. Ecco tutte novità

Dal "Paradiso delle Signore" a "La vita in diretta" in versione ridotta, anche Ballando con le stelle modificherà l'orario di inizio del suo show per lasciare spazio ai Mondiali del Qatar. La puntata di sabato 26 novembre quindi partirà alle 22:05, anzichè alle 20:35 come di consueto. Scende in pista, nello spazio dedicato al “Ballerino per una notte”, l’uomo più veloce del mondo: Marcell Jacobs che danzerà insieme alla moglie Nicole Daza.

La sfida fra i Vip di Ballando con le Stelle è agguerritissima ed è giunto il momento di scegliere le coppie che si giocheranno un posto nella fase conclusiva di questa edizione. Quest’anno gli appuntamenti per stabilire la coppia vincitrice raddoppiano, infatti, si svolgeranno due semifinali in programma questo sabato e venerdì 2 dicembre e due attesissime serate finali, il 17 dicembre e la finalissima di venerdì 23 dicembre.

Sabato 26 novembre e venerdì 2 dicembre Ballando con le stelle andrà in onda alle ore 22:05. Milly Carlucci e Paolo Belli condurranno il pubblico a casa nei momenti decisivi di questa gara a colpi di coreografie.

Jacobs Ballerino per una notte

Scende in pista, nello spazio dedicato al “Ballerino per una notte”, l’uomo più veloce del mondo: Marcell Jacobs. Il nonno materno lo chiamava "Motoretta", perché non stava mai fermo, con la stessa contagiosa energia Marcell Jacobs è cresciuto superando ogni traguardo possibile. Consacrato campione Olimpico a Tokyo 2020, è il primo atleta europeo a vincere il titolo dei 100m, nonché il primo Olimpionico italiano nelle prove di velocità dai tempi di Pietro Mennea. Questa volta Jacobs affronterà una nuova sfida esibendosi, insieme alla bellissima moglie Nicole Daza, sulla pista dell’Auditorium Rai del Foro Italico cimentandosi in una coreografia realizzata ad hoc per loro che verrà giudicata, con apposita votazione, dalla giuria in studio. Il punteggio così ottenuto costituirà un “bonus” che verrà assegnato ad una delle coppie in gara mi-gliorandone la posizione in classifica.

I Vip in gara



I Vip ancora in gara a Ballando con le stelle 2022 faranno il massimo per conquistare il pubblico a casa, ma anche la Giuria in studio capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco anche questa settimana: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Per dare voce al popolo da casa, a bordo pista, i commenti dell’antigiuria, composta da: Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. A loro è affidato il compito di premiare i concorrenti penalizzati dalla Giuria di esperti. Immancabile la presenza di Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta e custode del “tesoretto”.



Durante la puntata vedremo esibirsi: Iva Zanicchi – Samuel Peron; Rosanna Banfi – Simone Ca-sula; Ema Stokholma – Angelo Madonia; Gabriel Garko – Giada Lini; Alex Di Giorgio – Moreno Porcu; Alessandro Egger – Tove Villfor.

Le coppie composte da Marta Flavi – Simone Arena; Giampiero Mughini – Veera Kinnunen; Paola Barale – Roly Maden; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; Dario Cassini – Lucrezia Lando; Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina sono state eliminate nelle scorse puntate, ma avranno la possibilità di rientrare in gara grazie al ripescaggio, a condizione però, di continuare a studiare con impegno e costanza.



Per sondare i loro progressi sulla pista da ballo i Vip in gara affronteranno molte prove differenti: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche temutissime prove a sorpresa, sotto-ponendosi alla valutazione della giuria di esperti e di quella popolare. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipa-re alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili uffi-ciali di Ballando con le stelle. La colonna sonora della serata è affidata alla maestria della Big Bang, che in ogni puntata accompagna dal vivo le esibizioni dei concorrenti.



