Scuola premia gli allievi migliori con bonus da 100 euro. Gli studenti protestano: «Altra fonte d'ansia»

Studenti eccellenti premiati con un bonus in denaro di 100 euro. La decisione è della scuola superiore Scalcerle di Padova, che agli studenti più meritevoli, quelli che hanno ottenuto la media del 9, ha elargito un premio economico ed un attestato di merito, scrive Il Gazzettino.

Polemica degli studenti

Secondo la Rete degli Studenti Medi si tratta di «un fatto grave...un incentivo economico che, agli occhi di chi ha scelto di istituirlo, dovrebbe incentivare i giovani ad un maggior impegno in materia scolastica e dunque favorire l'apprendimento, ma, nella pratica, consegna agli studenti esclusivamente un altro obiettivo per cui avere ansia». Gli studenti della Rete, sono convinti che si tratti di «una dinamica tossica, pericolosa», distante «dall'obiettivo della scuola che dovrebbe essere quello di pensare a chi rimane indietro, di rimuovere gli ostacoli per chi è privo di mezzi...».

Convinzione del preside

Un'altra scuola superiore, Ardigò sempre di Padova invece premia gli studenti che eccellono con viaggi all'estero, secondo quanto richiedono le ultime direttive europee che stimolano i ragazzi a studiare con il massimo impegno.

Ma il preside della Scalcerle, Giuseppe Sozzo, è convinto che «i ragazzi stessi siano i primi ad ammettere l’importanza di riconoscere il merito nello studio dei propri compagni» che attendono ogni anni la serata di premiazione: «Da ormai cinque anni porto nelle mie scuole la “Serata delle eccellenze”: un modo per far conoscere i nostri ragazzi più bravi, dargli visibilità e incentivarli ad investire sul proprio futuro», ha detto il dirigente scolastico al Corriere del Veneto.

La selezione

La scelta dei migliori avviene tra tutti gli studenti tra la prima e la quinta superiore, che hanno ottenuto la media del nove agli scrutini di giugno. Sono cinquantasei, quelli premiati con un buono dal valore di 100 euro donato direttamente dalla scuola. «Questa serata è un momento di emozioa serata è un momento di emozne da vivere tutti assieme, importante per i ragazzi premiati quanto per tutti gli altri. Se poi l’aspirazione alla vittoria e, soprattutto, al migliorare se stessi, sdepinge qualche stunte a impegnarsi di più, ben venga».

