Pubblica un video porno della ex moglie sul web, poi le incendia i vestiti: stalker 55enne nei guai

di Redazione web

Il suo ex marito la minacciava continuamente. Non solo. Dopo maltrattamenti in casa ed atti persecutori, un uomo di 55 anni era talmente ossessionato dalla donna, 47 anni, che era arrivato al punto di incendiarle casa e diffondere in rete immagini a sfondo sessuale che la riguardavano. La vittima, esasperata oltre che impaurita dal comportamento fuori controllo del suo ex marito, ha denunciato il suo aguzzino ai carabinieri di Militello in Val, provincia di Catania, scrivono i media locali.

Maltempo, si apre voragine: auto inghiottita. Alla guida un uomo di 87 anni

La denuncia

Stando alla denuncia della 47enne, lo stalker le avrebbe telefonato dicendole che sui social c'erano immagini di un rapporto sessuale, che lui aveva ripreso di nascosto e pubblicato sui siti porno, fatto poi verificato dalla stessa vittima.

Ma la follia dell'uomo non si è fermata. Avrebbe, infatti, danneggiato l'auto della ex suocera, minacciato la donna di incendiare qualsiasi cosa; in un'occasione sarebbe entrato in casa, svuotato l’armadio dai vestiti buttandoli sul letto e dati alle fiamme, che, per pura fortuna non hanno portato all'incendio dell'abitazione.

Esplode bombola di gas in casa: cinque feriti, gravi una mamma e il figlio. Stavano preparando i dolci di Pasqua

Sempre più violento

La spirale ossessiva era sempre più violenta, tranto che una volta la donna si è dovuta rifugiare in un locale perché minacciata di morte, finché per l'uomo non sono scattati gli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Aprile 2023, 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA