Benedetta Porcaroli, la rissa per un bacio in discoteca al liceo: «Mi hanno sputato in faccia»

Una rissa avvenuta in discoteca per un bacio. La protagonista della spiacevole storia è l'attrice Benedetta Porcaroli che nel 2015 durante una gita scolastica a Praga è finita in mezzo a una rissa tra due compagni di scuola per aver dato un bacio ad uno facendo innescare un gesto di violenza al rivale in amore.

«Sono stata presa a sputi in faccia», ha ricordato l'attrice.

Cosa è successo

La gita scolastica era organizzata dal liceo privato Visconti di Roma dove all'epoca la 17enne Benedetta Porcaroli era a Praga con il resto della classe.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l'attrice aveva avuto una frequentazione finita già da tempo con Andrea Volpi. Durante la gita, tuttavia, la giovane si è scambiata un bacio in discoteca con Edoardo Bizzaglia. I due ragazzi si conoscevano, erano compagni di scuola ma non di classe. «Andrea ci ha visti e ha reagito dando uno schiaffo a Edoardo e a me, visibilmente arrabbiato, ha sputato sul viso», ha riferito la Porcaroli al pm.

Ma non è finita quì. Perchè tornati in albergo, Andrea durante la notte è entrato nella stanza di Edoardo picchiandolo e prendendolo a pugni: «L'ho ritrovato completamente tumefatto... c’era tantissimo sangue, insomma, tutto il cuscino pieno di sangue, era visibilmente distrutto. Ma non voleva farmi preoccupare», scrive il Corriere.

Ora il giovane è stato condannato a nove mesi di carcere con l'accusa di lesioni gravi alla vittima. Inoltre, l'istituto di Roma, in qualità di responsabile civile, è stato condannato dal Tribunale a pagare in solido il risarcimento danni da consegnare alla vittima dei fatti.

