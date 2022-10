Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli in crisi, lei confessa: «Situazione delicata»

Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio sono in crisi. A confessarlo è la stessa attrice che in un'intervista a Vanity Fair confessa che la situazione che sta vivendo con il collega è piuttosto delicata. I due si sono conosciuti nel 2021 sul set del film "L'ombra del giorno" e la scintilla è scoccata in fretta. Il loro amore non ha trovato ostacoli, né nei 18 anni di differenza di età, né nella relazione tra scamarcio e Angharad Wood, la donna da cui Riccardo aveva avuto una bambina, ma ora le cose non sembrano andare bene.

Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio sono in crisi, lei confessa: «Situazione delicata»

I due non hanno mai parlato della loro relazione, ma nella recente intervista Benedetta si è lasciata sfuggire timide confessioni. «Le coppie si prendono e alla fine si lasciano», ha commentato Benedetta alla domanda sulla crisi con Riccardo: «Sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili». Da tempo si vocifera una crisi e pare che in realà il loro amore potrebbe essere al capolinea.

Sul rapporto con la figlia di Scamarcio, che l'attore aveva avuto da pochi mesi quando si è messo con la Porcaroli, spiega: «Dico soltanto che i sentimenti obbligatori non fanno per me. Sono una persona assolutamente onesta e appena si affaccia una linea di non verità, mi si legge nello sguardo». Che sia questo il motivo della crisi?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Ottobre 2022, 15:22

