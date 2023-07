Invalsi 2023, Valditara: «Pronti ad una azione forte e rivoluzionaria su scuole del Sud»

Gli studenti italiani peggiorano. I dati del Rapporto Invalsi (presentato oggi alla Camera) si possono definire drammatici: oltre 45% degli alunni non raggiunge il livello base in V elementare. Il confronto nel tempo degli esiti della scuola primaria mostra un indebolimento dei risultati in tutte le discipline sia in II che in V elementare.

In II elementare i risultati di Italiano e di Matematica sono più bassi di quelli del 2019 e del 2021 e, sostanzialmente in linea con quelli del 2022. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara commenta allarmato: «I dati confermano un elemento di forte preoccupazione» e che lo ha portato a prendere la decisione di presentare una Agenda Sud in 10 punti.

Scuola, insufficiente un alunno su due e metà dei liceali non capisce quello che legge. I dati del rapporto Invalsi 2023

Studentessa sgridata in classe perché usa il cellulare, prof aggredita e minacciata dai genitori: «Ho avuto paura». Poi, la denuncia

Valditara: «Azione forte e rivoluzionaria»

In Matematica 1 bambino su 3 non raggiunge le competenze di base nè in II nè in V.

Il ministro dell'Istruzione annuncia un investimento importante in 240 scuole del Sud Italia da parte delle istituzioni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Luglio 2023, 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA