A 66 anni sposa uno sconosciuto (36enne) due settimane dopo averlo incontrato dal vivo: «Mi ha conquistata con un messaggio»

C'è chi aspetta anni per fare o ricevere una proposta di matrimonio e chi, invece, in poche settimane dice il fatidico "Lo voglio". Lo sa bene Jeanna Lyons, 66 anni, del Nevada, Stati Uniti che ha sposato Felix Maduku, 36enne conosciuto su Facebook due settimane dopo averlo incontrato dal vivo. Jeanna è stata aggiunta su Facebook da Felix Maduku, residente in Nigeria e tra i due è stato amore a primo sms, nonostante la differenza di età di 30 anni e 13mila chilometri di distanza.

