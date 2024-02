Passeggera vuole andare al bagno mentre l'aereo sta atterrando, l'hostess le dice di no e lei si spoglia davanti a tutti: «Io la faccio qui»

Che ci si trovi in aereo, in banca, o in fila al supermercato, purtroppo... quando scappa scappa. Non c'è nessun 'no' che possa vietare a una persona di trattanerla, neanche in pubblico davanti a centinaia di passeggeri che riprendono la scena con il cellulare. Ma, soprattutto, non c'è stato nulla da fare per trattenere l'ira di una passeggera che viaggiava su un aereo diretto a Philadeplhia, Stati Uniti.

Dulce Huertas, 60 anni, aveva bevuto due drink durante il viaggio prima di sentire il bisogno incessante di andare alla toilette, ma l'equipaggio non le ha permesso di farlo perché l'aereo era in fase di atterraggio e a quel 'no' la donna ha perso il controllo minacciando le hostess di farla sulla moquette dell'aereo.