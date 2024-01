«Mi chiamano balena perché sono una fitness influencer in sovrappeso. Ma non siamo tutte magre e bionde»

Beth Robinson è una fitness influencer e ha deciso di parlare delle critiche ricevute online a causa del suo aspetto. Come riporta il DailyMail, la donna ha iniziato a fare sollevamento pesi dopo un periodo di depressione. Erano stati proprio i dottori a raccomandarle di fare esercizio, di grande aiuto nel migliorare la salute mentale, ma ben presto Beth ha scoperto la sua passione per il fitness e ha finito per sviluppare un'ossessione per l'importo calorico e il suo corpo.

Per questo motivo, si è presentato un nuovo problema, vale a dire un disturbo alimentare con cui ancora oggi sta lottando: l'ex insegnante di arte è in recupero a causa della bulimia e ha deciso di usare la propria esperienza - sia i periodi più bui che quelli migliori - per sensibilizzare sull'argomento e far presente che magro non vuol dire necessariamente in salute e viceversa.