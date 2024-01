Grande Fratello, Giselda Torresan cambia look: nuovo taglio, occhiali e make up naturale. «È un'altra persona»

di Dajana Mrruku

La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, 8 gennaio, è stata molto difficile. Il rientro in casa di Beatrice Luzzi, dopo la morte del papà è stato uno dei momenti più delicato del reality show. Nonostante non tutti i coinquilini fossero genuinamente felici del suo ritorno in gioco, durante la puntata si sono mostrati felici. Durante la discussione incalzata da Alfonso Signorini sul rispetto per il momento di lutto di Bea, le telecamere della regia si sono fermate qualche secondo in più su Giselda Torresan per catturare il suo cambio look che ha colpito molto gli utenti social.

La nuova era di Giselda Torresan

Sulle amate montagne di Giselda Torresan è arrivata la neve già da qualche giorno, rivoluzionando il panorama che adesso è totalmente bianco. Anche l'ex concorrente del GF ha deciso di dare un taglio al suo vecchio look, d'altronde «anno nuovo, vita nuova» e acconciatura nuova!

Una volta rinfrescata la tinta bionda, Giselda ha deciso di optare per una piega che valorizzasse il suo viso allungato. Make up naturale ed elegante e occhiali da vista che inquadrassero il volto.

Martedì 9 Gennaio 2024

