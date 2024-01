Grande Fratello, il bacio in confessionale tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera: riavvicinamento tra ex? I due ex fidanzati si sono riavvicinati molto negli ultimi giorni







di Dajana Mrruku Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera si sono scambiati un bacio nel confessionale. La coppia ha rivelato il segreto nella notte, forse involontariamente, mentre ripercorrevano ciò che era appena successo. «Ti ho fatto gli auguri e poi mi sono girata, ma sembrava la guancia!», ha detto Monia, inconsapevole del fatto che il GF ha occhi e orecchie ovunque, anche se sono sotto le lenzuola o al buio. Massimiliano e Monia sono ex fidanzati e fino a qualche giorno prima dell'ingresso della ragazza, l'attore aveva deciso che avrebbe ripreso i rapporti con la mamma di sua figlia per vedere se è possibile recuperare e, magari, riprovarci. Tuttavia, l'ingresso di Monia sembrerebbe aver scombussolato del tutto i suoi piani. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) La confessione nella notte Monia e Massimiliano si sono ritrovati a parlare privatamente durante la notte dove hanno fatto intendere chiaramente di essersi baciati: «Come se non ci fossimo mai baciati!» Il ricordo, tra risatine e battutine era molto chiaro ed è stato condiviso dagli occhi indiscreti del Grande Fratello sui profili social. Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Gennaio 2024, 18:51

