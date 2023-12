Grande Fratello, Anita in crisi dopo la puntata: «Voglio uscire». Lo sfogo contro Beatrice Luzzi: mi sono rotta

di Dajana Mrruku

La puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera, 30 dicembre, è stata ricca di colpi di scena e momenti di alta tensione. Uno degli episodi più importanti è stato sicuramente il litigio tra Beatrice e Anita, arrivato dopo il rimprovero da parte di Alfonso Signorini per la scena del "battesimo" e di alcune esternazioni fatte che, secondo il conduttore sono state delle vere e proprie offese.

«Cosa mi battezzo che è una presa in giro ma che senso ha», aveva detto Anita che con una bottiglia d'acqua fingeva di battezzare Giuseppe. Una scena che non è passata inosservata a casa, ma neanche nello studio, causando una furiosa lite tra Anita e Beatrice, che è culminata con uno sfogo di Anita dopo la diretta.

Lo sfogo di Anita

«Questo è un argomento grave, non puoi! Che io non lo so che c'è il Papa? Che sta a Roma? Io mi sono rotta i co**ioni.

Che cosa accadrà nei prossimi giorni? Come si comporteranno le due protagoniste di questa edizione del Grande Fratello?

