GF, Beatrice Luzzi abbandona dopo la morte del papà. Signorini furioso: «La vostra assenza di empatia mi lascia senza parole»

Oggi è stato un giorno molto difficile per il Grande Fratello. La morte del papà di Beatrice Luzzi e il seguente abbandono della coinquilina per stare accanto alla sua famiglia ha sconvolto le dinamiche del reality show che si è visto senza una della protagoniste assolute di questa edizione e vincitrice morale. La Luzzi aveva già lasciato momentaneamente la casa lo scorso dicembre a causa dell'operazione di suo papà. Nonostante fosse andato tutto per il meglio, questa mattina, il Grande Fratello ha dovuto chiamare Beatrice in confessionale per dirle che cosa è successo nella notte e la morte di suo papà. Il motivo dell'uscita di Bea dalla casa del GF è stato rivelato solo poco fa ai coinquilini, ma non tutti sembrano aver avuto il tatto di comprendere la gravità di ciò che è successo e il momento di dolore.

Vi rendete conto che persino Rosanna Fratello sta chiedendo rispetto a quei 4 scappati di casa?#grandefratello pic.twitter.com/bEzdb0EMAw — Fra ♊️ (@frasworld_1) January 3, 2024