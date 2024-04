«Votate mia zia Marine Le Pen», l'appello di Amandine per la destra francese: in realtà l'influencer non esiste L'influencer che promuove Rassemblement National è stata creata attraverso l'intelligenza artificiale







di Redazione web È la nipote di Marine Le Pen ed una tiktoker orgogliosa di essere francese. Il suo Nome? Amandine. Ogni suo contenuto postato sui social, dove conta più di 30mila follower, ha in bella mostra una bandiera francese e gli hashtag #famiglia, #rn (Rassemblement National) e #2027: l'ultimo si riferisce alle prossime elezioni presidenziali francesi.



Attrarre i giovani con un volto giovane. Una strategia che potrebbe premiare e che potrebbe avvicinare le nuove genrazioni al voto francese. Ma c'è un problema: Amandine non esiste. L'influencer virtuale è frutto dell'Intelligenza artificiale e con il suo sguardo ammiccante invita i suoi follower a entrare sul suo canale Telegram per discutere del Rassemblement National, il partito francese di estrema destra. Fonti francesi spiegano che il profilo di Amandine Le Pen, dopo la segnalazione fatta dalla testata RTS è stato bannato. Prima però, l'influencer virtuale è riuscita a costruire una community ben nutrita, alcuni video hanno superato le 600mila visualizzazioni. La somiglianza con Le Pen è evidente, non solo per i colori, anche i lineamenti sembravano confermare il legame familiare.



Amandine Le Pen, Lena Maréchal : sur TikTok, des "deepfakes" créés par Intelligence Artificielle



Come capire che è un profilo fake Amandine sembrare reale, non ci sono dubbi, ma ci sono degli indizi che la smascherano: le espressioni facciali sono plastiche e i movimenti del labiale sono innaturali. L'influencer virtuale sul suo profilo ha alternato foto sexy, che si sa, l'algoritmo di TikTok premia, e post dove esprime il suo sostegno a Jordan Bardella, presidente dell'RN. Una campagna elettorale per le Europee di giugno. Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Aprile 2024, 08:41

