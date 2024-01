Emily Pellegrini, l'influencer creata dall'intelligenza artificiale che guadagna 10mila euro (a settimana) e fa innamorare i vip

La donna dei sogni? Si chiama Emily Pellegrini, è bellissima ed è un'influencer. La sua bellezza è così particolare che in privato le scrivono anche personaggi famosi che vogliono incontrarla, come calciatori, miliardari, lottatori di MMA e tennisti.

Una finta bellezza

Emily sembra troppo bella per essere vera. E infatti non lo è. L'influencer è stata generata completamente con l’intelligenza artificiale e la sua creatrice ha svelato che personaggi molto famosi la contattano in privato per invitarla a uscire convinti che sia reale.