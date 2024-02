Grande Fratello, Alessio minaccia la storia d'amore tra Mirko e Perla? Signorini tuona: «Leggete i commenti online e poi agite di conseguenza»

Grande Fratello, storia d'amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero sembrava essere giunta, finalmente, ad un lieto fine o almeno così pensavano (e speravano tutti). Ma non sembra essere finita perché l'arrivo di Alessio ha sconvolto le carte in tavola e quel «ti amo» sussurrato da Perla all'orecchio di Mirko non è stata la promessa che il ragazzo si aspettava. I due hanno avuto un ennesimo confronto, chiuso con una frecciatina molto affilata di Alfonso Signorini che questa sera non risparmia proprio nessuno.