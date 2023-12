Giulia Cecchettin, la nonna Carla nel mirino dei social: «La nipote è morta e lei se la ride». E c'è chi evoca complotti

Perdere una nipote in modo tragico, e finire nel mirino degli insulti sui social. L'omicidio di Giulia Cecchettin, oltre ad aver scatenato la rabbia di migliaia di donne, ha scoperchiato anche la solita cattiveria sui social, prima contro la sorella Elena (additata addirittura come "satanista"), e ora contro la nonna, Carla Gatto, colpevole di aver presentato un libro nei giorni scorsi che ha come protagonista una giovane che si ribella alle violenze del patrigno.