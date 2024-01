Matteo Salvini bloccato sul ghiaccio con una Tesla, ma non è lui: «È un video fake, non ne ho mai avuta o guidata una»

Giaccone verde, snowboard sul portapacchi e catene alle ruote di una macchina bianca bloccata sulla neve. L'auto è una Tesla e l'uomo che tenta di farla ripartire è Matteo Salvini. O almeno sembra. Il video diffuso su TikTok da @enrico_grey ha superato i 2 milioni di visualizzazioni: ritrae un uomo che prova a far ripartire la sua Tesla ed è accompagnato dalla scritta «Il minstro delle infrastrutture e dei trasporti».

Ed ecco spiegato il motivo di tanta viralità. Ma come, Salvini non si è sempre schierato contro le auto elettriche? E ora viene beccato a bordo di una, che per ironia della sorte, si è pure bloccata per il gelo? L'uomo del video però non è lui, ma solo qualcuno che gli somiglia.

La replica del ministro non si è fatta attendere: «Si inventano pure video-fake pur di attaccare me e la Lega. Tra l’altro, non ho mai avuto o guidato una Tesla. Quanta paura facciamo a certa gente??? Avanti tutta, Amici!».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Gennaio 2024, 13:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA