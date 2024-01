Tesla, il grande freddo blocca decine di auto elettriche a Chicago: «Non riusciamo a ricaricarle, un cimitero di robot»

di Redazione web

Il freddo ferma anche le Tesla. A causa delle basse temperature registrate a Chicago, decine di auto elettriche sarebbero infatti rimaste bloccate nelle stazioni di ricarica. Un vero e proprio "cimitero di automobili", come raccontato dagli stessi proprietari, impossibilitati ad utilizzare le proprie vetture.

La situazione

Continuano i disagi per il grande freddo negli Stati Uniti, in particolare a Chicago. Come riportato da Fox Chicago, a farne le spese sarebbero stati anche i proprietari di veicoli elettrici, bloccati nelle stazioni di ricarica. A causa delle basse temperature, arrivate a sfiorare anche i - 20° gradi, moltissime Tesla sarebbero infatti ferme in quelli che sono stati rinominati "cimiteri di automobili". Una scena surreale, quasi apocalittica: «Abbiamo un mucchio di cadaveri di robot qui fuori», dice il proprietario di una vettura, incredulo e disperato. «È un disasto, non sappiamo come fare. Sono ancora allo 0% di carica», dice un altro.

Tesla cars are having a hard time to be charged in Chicago due to severe cold.



The temperatures dropped to negative 23 C in the city.



Nessun commento ancora da Tesla, che non risponde alle richieste di assistenza degli automobilisti e non ha ancora rilasciato dichiarazioni.

Non è la prima volta, però, che l'azienda di Elon Musk si trova a dover affrontare un problema del genere.

