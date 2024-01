Senzatetto dorme al freddo con i suoi cagnolini, il lieto fine dopo l'appello social: «Non vedevo tanta gentilezza da tempo»

di Redazione web

Tre notti nel gelo del centro di Sulmona, con le temperature crollate in una delle settimane più fredde dell'inverno. A proteggerlo solo una coperta e il calore dei suoi due amati cani. Una situazione disperata quella di Relù, senzatetto di origine rumena, che non ha lasciato indifferenti i cittadini che hanno incrociato il suo sguardo. La prima è stata una commerciante del comune in provincia dell'Aquila, che ha lanciato su Facebook un appello per il clochard e i suoi cagnolini.

L'appello

«Questo signore per terra con due cagnolini sono due notti che dorme fuori - l'appello pubblicato sui social - viene dalla Romania; ha una sua storia, non sono stata a indagare. Dorme fuori, al freddo sotto i portici. Non so in quale struttura sia andato, è stato rifiutato per i cani.

Il lieto fine

Relù, bisognoso di cure mediche, aveva un solo desiderio: tornare in Romania dalla figlia 18enne. In appena tre giorni dalla pubblicazione dell'appello, cittadini, volontari e membri della comunità romena sono riusciti a raccogliere 500 euro, abbastanza per compare un biglietto aereo per tornare a casa. «Non vedevo tanta gentilezza da tempo», ha commentato l'uomo che ora potrà riabbracciare la famiglia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Gennaio 2024, 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA