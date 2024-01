Maltempo, crollano le temperature: «È l'ondata di gelo più intensa dell'inverno». Allerta gialla in Toscana e Liguria

Dopo una breve tregua torna il freddo e il maltempo sull'Italia. Allerta gialla nelle prossime ore in Liguria e Toscana. Dai 20 gradi attesi al Sud, con punte di 25 gradi in Sicilia, le temperature subiranno un brusco calo in poche ore nel weekend. Neve anche a bassa quota: da sabato crollo delle minime fino a -7 / -9°C in Pianura Padana. Un'intensa perturbazione, infatti, arriva sull'Italia mercoledì 17 gennaio al Centro-Nord seguita da un affondo artico nel weekend.

Ancora temperature miti al Sud nelle prossime ore.