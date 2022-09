Giorgia Meloni, la madre Anna Paratore: «Contenta, ma ora tolga il reddito di cittadinanza ai 18enni»

È ovviamente felice per la vittoria della figlia, ma resta ben salda alla realtà la mamma della leader di Fratelli d'Italia. Anna Paratore si dice «contenta» per il successo ottenuto da Giorgia Meloni alle elezioni politiche, «come qualsiasi madre che gioisce se i figli sono contenti di quello che fanno».

La mamma della probabile futura premier ha spiegato in una intervista a Repubblica quali sono le mosse che ora si aspetta faccia la figlia Giorgia. Per prima cosa che si impegni ad «eliminare la vergogna del reddito di cittadinanza ai 18enni, che prendono i soldi per stare a casa a giocare ai videogiochi e dia quei soldi ai malati, agli anziani che non arrivano alla fine del mese, a chi ne ha davvero bisogno. Non a chi non ha voglia di lavorare».

Destra post-fascista? Baggianate

Quanto alla stampa straniera che ha titolato sulla vittoria della destra post-fascista, Anna Paratore esclama: «Facciano i titoli che vogliono, sono tutte baggianate che lasciano il tempo che trovano. Adesso bisogna lavorare per il bene dell'Italia». Madre e figlia, la sera della vittoria non si sono dette «nulla in particolare»: per telefono «le ho fatto i complimenti. Niente di più», racconta Anna Paratore . «Aspettiamo e vediamo come evolvere lo scenario - aggiunge sull'ipotesi di Giorgia Meloni premier - Noi in famiglia siamo abituati a essere cauti, vediamo come va a finire. Certo sono contenta». Ma non «ho spronato nessuno. Mia figlia ha fatto tutto da sola». Sarà festa a Garbatella? «Non credo proprio - risponde - Le ripeto adesso bisogna pensare a lavorare».

