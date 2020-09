Elezioni Regionali Toscana 2020, i risultati in diretta: exit poll e spoglio delle schede

LA DIRETTA

. Sono otto gli aspiranti governatori per la carica di Presidente della regione. Si tratta, in ordine alfabetico, di Marco Barzanti, Salvatore Catello, Susanna Ceccardi, Tommaso Fattori, Irene Galletti, Eugenio Giani, Roberto Salvini, e Tiziana Vigni.I due candidati principali sono Susanna Ceccardi per la Lega, espressione del centrodestra, e Eugenio Giani per il Partito Democratico, rappresentante del centrosinistra. Alle loro spalle, più indietro nei sondaggi, Irene Galletti per il Movimento 5 Stelle e Tommaso Fattori per la Sinistra. Il presidente uscente, dopo due mandati, è Enrico Rossi del Partito Democratico.14.08 Ormai ci siamo, manca meno di un'ora alla chiusura dei seggi. Poi si passerà allo spoglio. Cresce l'attesa per i primi risultati: in Toscana la partita è aperta con il testa a testa Giani-Ceccardi.Alle ore 23 di ieri l'affluenza per le Regionali è stato del 41,37%: lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno che però prende in considerazione soltanto l'affluenza di Campania, Liguria, Puglia e Veneto, poichè nelle altre tre regioni in cui si vota per le Regionali - Valle d'Aosta, Marche e Toscana - i dati non vengono comunicati dal Ministero dell'Interno. Sempre alle 23 l'affluenza per le Comunali è stata del 49,60%: il dato riguarda 606 Comuni di 15 Regioni, escluse quelle a statuto speciale.