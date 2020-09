Referendum costituzionale 2020, Vince il SI' verso il 70%. Il No si ferma al 30%. Via al taglio dei parlamentari. Di Maio esulta: «Risultato storico»

RISULTATI REFERENDUM COSTITUZIONALE 2020 LE PROIEZIONI

16.38 Nuova proiezione rai sul Referendum costituzionale16.32: «Quello raggiunto oggi è un risultato storico. Torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. È la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il MoVimento 5 Stelle tutto questo non sarebbe mai successo».16.13 Sembra procedere spedito lo spoglio dei voti relativi al referendum costituzionale sul taglio al numero deiparlamentari. I risultati ufficiali del Viminale, riferiti a 3.000 sezioni sulle 61.622 totali, vede il Sì al 69,66% e il No al 30,34%15.45 Secondo il, con una copertura del campione del 100%.Ecco il risultato del primo exit poll raiL'affluenza provvisoria al voto per il referendum costituzionale è stata del 51,75% alla chiusura dei seggi, quando sono arrivati i dati di oltre 3 mila comuni su 7.900. I dati si evincono dal sito del ViminaleINSTANT POLL SKY TG24, LIGURIA SÌ AL 65-69%, NO AL 31-35% EXIT POLL RAI:14.45 Ci siamo quasi. Tra poco gli attesi14.31 Alle 15 si chiudono le urne anche per le elezioni regionali. Ecco dove potete seguire i risultati in diretta14.12 In rete circolano alcuni sondaggi "in house" e pseudo rumors, ai quali è bene non dare retta13.20 Chiuse le urne alle 15, si passerà allo spoglio delle schede del referendum, di cui avremo quindi "subito" i risultati ufficiali.13.00 Due ore precise alla chiusura dei seggi. L'affluenza a ieri sera, comunque, era considerata soddisfacente. La proiezione porta il totale complessivo di votanti oltre il 50%.Ore 12.40: Sono le ultime ore per votare. Alle 15 si chiudono i seggi.«Approvate il testo della legge costituzionale concernente"Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?»Con la vittoria del Si al referendum costituzionale si avrà una riduzione ci circa un terzo del numero dei parlamentari, con la modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione. È quindi una sorta di taglio lineare che non va a incidere sulle funzioni del singolo parlamentare, sul suo stipendio o sulle funzioni dei due rami del Parlamento. Nello specifico il numero dei deputati passa dagli attuali 630 a 400, quello dei senatori eletti da 315 a 200. Con la riforma cambia anche il numero dei deputati eletti all'estero: si passa dagli attuali 12 deputati a 8 dai 6 senatori di oggi a 4. Secondo i sostenitori del Si il taglio dei parlamentari porterebbe ad un risparmio importante da un punto di vista economico. Si parla di un risparmio annuo di circa 50 milioni alla Camera e di 30 milioni al Senato.I promotori del Referendum inoltre sottolineano come una riduzione del numero dei parlamentari faccia metterebbe le nostre istituzioni in linea con il resto d'Europa.Secondo l'osservatorio di Carlo Cottarelli il risparmio sul taglio dei parlamentari andrebbe quantificato su cifre nette, e non lorde, evitando quindi di considerare i soldi che rientrerebbero grazie alle tasse. Ecco cosa scrive:"Il risparmio lordo annuo che si otterrebbe riducendo il numero di parlamentari di 345 unità ammonta quindi a 53 milioni per le casse della Camera e a 29 milioni per quelle del Senato, per un totale di 82 milioni. Il risparmio sull'intera legislatura (410 milioni) si avvicinerebbe, ma sarebbe comunque inferiore, a quanto dichiarato dagli esponenti del M5S. Tuttavia, il vero risparmio per lo Stato deve essere calcolato al netto e non al lordo delle imposte e dei contributi pagati dai parlamentari allo Stato stesso. Considerando un'indennità netta di 5 mila euro mensili per ciascun parlamentare (a cui sommare tutti i rimborsi esentasse), il risparmio annuo che si otterrebbe con la riforma in questione si riduce a 37 milioni per la Camera e a 20 milioni per il Senato. Il risparmio netto complessivo sarebbe quindi pari a 57 milioni all'anno e a 285 milioni a legislatura"Inoltre i sostenitori del No etichettano la proposta di modifica costituzionale come uno "Spot", un vero e proprio atto populista, che non porterebbe alcun beneficio al funzionamento del Parlamento, andandone anzi ad intaccare la rappresentanza con un numero inferiore di deputati e senatori.