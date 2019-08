Continua il percorso per la risoluzione della crisi di governo. Dopo le dimissioni del Presidente del consiglio Giuseppe Conte, al termine del dibattito al Senato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha iniziato le sue consultazioni per vedere se in Parlamento esista una maggioranza per dar vita ad un nuovo governo o indire nuove elezioni politiche. Dopo la giornata di mercoledì, in cui al Quirinale hanno sfilato i partiti con i gruppi parlamentari meno consistenti, oggi è la volta dei partiti più importanti, che vantano più deputati e Senatori. Il quirinale ha reso noto anche il calendario odierno delle consultazioni:



Ore 10: Fratelli d'Italia

Ore 11: Partito Democratico

Ore 12 Forza Italia

Ore 16 Lega Salvini Premeir

Ore 17 Movimento 5 Stelle



10.00 Con l'arrivo della delegazione di Fratelli d'Italia guidata da Giorgia Meloni prende il via al Quirinale il secondo giorno di consultazioni. Giovedì 22 Agosto 2019, 09:31

