Silvio Berlusconi, dopo il funerale i fiori delle corone vanno a ruba: il furto dopo la cerimonia

Il 14 giugno scorso si sono tenuti i funerali di Silvio Berlusconi presso il Duomo di Milano. Dopo la conclusione della cerimonia, si è verificato un episodio incredibile: una folla numerosa, che era accorsa in pizza per rendere omaggio all'ex presidente del Consiglio, ha commesso un vero e proprio furto.

Berlusconi, il furto dopo i funerali

Questo evento surreale ha immediatamente generato una grande reazione sui social.

Le corone di fiori

Quando il feretro dell'ex premier ha lasciato il Duomo di Milano in direzione di Arcore, moltissime persone si sono avventate sulle numerose corone di fiori inviate da amici, parenti, alleati politici e personalità dello spettacolo. Le persone hanno portato via un fiore in ricordo del Cav, e alcuni hanno creato dei veri e propri bouquet, tanto che le corone sono poi apparse spoglie e malconce. Sicuramente un gesto d'affetto nei confronti di Berlusconi, ma poco consono alla solennità dei funerali.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Giugno 2023, 08:54

