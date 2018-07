Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Occhi al cielo per una serata di lezioni e osservazioni astronomiche. L'associazione ScienzImpresa invita gli appassionati di astronomia, grandi e piccoli, ad un evento stellare. Non solo ad osservare. Ma anche a partecipare ad approfondimenti, conferenze, laboratori per i più piccoli e osservazioni astronomiche al telescopio. Un'occasione unica per ammirare Giove, Saturno e la Luna in contemporanea, nella splendida cornice del Parco regionale dell'Appia Antica. In preparazione, anche dell'eclissi di Luna che si verificherà il prossimo 27 luglio, la più lunga del secolo. Nel corso della serata gli astronomi forniranno, in generale, notizie e curiosità sui due giganti del cielo. Mentre i piccoli potranno trasformarsi in giovani planetologi cercando di rispondere alle domande sui misteri del cosmo. E poi, divisi a squadre affrontare, tra esperimenti e giochi, un percorso che prenderà il via dalle origini del Sistema solare per arrivare alle più innovative frontiere dell'esplorazione spaziale.Via Appia Antica 42, venerdi 20 luglio dalle 21 alle 23,30, 6 euro, evento annullato in caso di pioggia. Info e prenot. entro il 19/7 eventi@scienzimpresa.com.(F. Pic.)