La mobilità sostenibile per le città

SEGRATE- Un velobus per accompagnare i bambini a scuola, mezzo sostenibile e di grande valore educativo, che abituerà gli studenti a prediligere questo tipo di mobilità fin da giovanissimi. E' il dono che Lidia Cirillo, AD di LEO Pharma Manufacturing Italy, ha consegnato ufficialmente al Sindaco di Segrate, Paolo Micheli. Si tratta di un mezzo elettrico a pedalata assistita, totalmente ecologico e ad emissioni zero, pensato per il trasporto di 6 passeggeri più un accompagnatore. «Questa donazione dichiara Lidia Cirillo, AD LEO Pharma Manufacturing Italy testimonia il nostro impegno a favore del territorio e della comunità locale di cui, come stabilimento di Segrate, facciamo parte. Con questa iniziativa vogliamo promuovere una cultura della mobilità sostenibile e rispettosa dell'ambiente e del nostro territorio». Lo stabilimento di Segrate, che distribuisce in tutto il mondo più di 400 presentazioni di prodotto, impiega oltre 200 persone con 5 impianti di produzione del prodotto sfuso e 8 linee di confezionamento. Produce creme idrofiliche e idrofobiche, unguenti e gel, per oltre 30 formulazioni diverse, destinate all'uso topico. (A. Cap.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 05:01

