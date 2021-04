«J&J, trombosi rare» L'Ema dà il via libera

Il vaccino monodose Janssen di Johnson&Johnson è sicuro e il rapporto rischi-benefici rimane positivo, anche se «sono possibili legami di causa-effetto tra il vaccino e gli eventi «molto rari di trombosi cerebrale che si sono verificati negli Usa». Il parere dell'Agenzia europea per il farmaco è arrivato ieri e dà il via libera alla somministrazione in Europa del vaccino che era stato bloccato in via precauzionale dopo alcuni casi di «coaguli di sangue insoliti» verificatosi negli Stati Uniti.

L'Ema ha preso in considerazione «otto casi gravi di trombosi, uno dei quali ha avuto esito fatale». Pochi casi - è la considerazione - «sugli oltre sette milioni di persone hanno ricevuto il vaccino Janssen negli Stati Uniti». Una valutazione simile a quella fatta per Astrazeneca. Via libera dunque al vaccino già da oggi anche in Italia: 184mila dosi sono già nei depositi di Pratica di Mare, pronte a partire per le varie regioni. Ma come per Astrazeneca, il governo potrebbe decidere di riservarne la somministrazione agli over 60.

