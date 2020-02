Blitz nelle piazze dello spaccio

Emilio Orlando

Blitz a tappeto di carabinieri e polizia in tutta la Capitale contro lo spaccio. Ventuno i pusher finiti in manette nelle zone di Prati, Casilino, Tiburtina, Celio, Esposizione, Fidene, Tuscolano, Flaminio e Magliana, Quarticciolo, piazza dei Cinquecento, San Pietro e Tor Bella Monaca.

I carabinieri ed i poliziotti in divisa ed in borghese, messi in campo dal comandante provinciale Francesco Gargaro e dal questore Carmine Esposito hanno messo a segno diversi sequestri di cocaina, eroina, marijuana, hashish e di droghe sintetiche. Le

Il primo a finire nella rete degli agenti dei commissariati Prati e Montemario è stato un romano di 26 anni che in Via Leone IV nascondeva nel giubbotto una busta con 20 grammi dì erba. Un importante sequestro di 36 dosi di ketamina e 4 di MDMA è stato fatto dal commissariato Esposizione, che hanno ammanettato un diciassettenne.

A Tor Bella Monaca, nella piazza di spaccio di via dell'Archeologia e in via San Biagio Platani, la Compagnia di Frascati e della Stazione hanno fermato 3 pusher provenienti dai castelli romani.

Durante la perquisizione sono stati confiscati 27 grammi di cocaina e 300 euro in contanti. Qualche ora più tardi, in via Manfredonia al Quarticciolo i detective della stazione di Tor Tre Teste hanno arrestato due romani di 47 e 33 anni, mentre stavano vendendo delle dosi ad un tossicodipendente. Oltre ad arrestare i due spacciatori sono stati sequestrati 90 grammi di cocaina e 1230 euro in contanti. Altri arresti, sono stati effettuati dalla compagnia San Pietro e dal comando di piazza Venezia.

