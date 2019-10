Amelie

L'ASINO CHE VOLA

La vincitrice del premio Nuovo IMAIE festival sarà special guest della serata Un Palco Per Tutti. Porterà sul palco brani estratti dai suoi lavori discografici e presenterà il suo nuovo disco, C'è Musica su Marte, uscito il 17 ot- tobre. Il progetto, pur presentandosi in una veste elettronica, si fonde e sfiora rimandi al rock e alla vapor wave.

Via Antonio Coppi 12, oggi dalle 22, 067851563

Digital Humanities

XISTER

Il primo TEDCircles ospitato dall'agenzia creativa xister, rifletterà sulla trasformazione tecnologica con Paolo Benanti esperto di etica delle tecnologie e bioetica, Fabrizio Renzi IBM Italia, Andrea Febbraio imprenditore di start-up digitali, Roberto Faenza scrittore, professore e regista, Fulvio Risuleo regista premiato a Cannes, Laura Margheri ricercatrice esperta di biorobotica.

Via G. da Castel Bolognese 81, giovedì dalle 16,30, ingr. libero fino esaur. posti https://www.xister.com

Bruno Gorgone

MONOGRAMMA

L'artista è perennemente in cerca un eden ideale, un giardino delle armonie popolato di anime-farfalle, di angeli e di fiori variopinti, sotto un cielo cristallino oppure ammantato in una notte stellata.

E certo Gorgone può

ben condividere la riflessione di Cézanne

il colore è il luogo in cui l'universo e il nostro cervello si incontrano.

Via Margutta 102, fino

al 31/10, 0632650297

