Tassisti, autisti di auto a noleggio, guidatori di bus turistici. Tre categorie in ginocchio per il virus e ieri in sciopero.

Ieri la protesta dei tassisti si è snodata tra piazza Duomo, Scala, Pirellone. I tassisti hanno costruito una bara di cartone con la scritta taxi e una croce nera e la scritta «Se non ci aiutano siamo morti» e l'hanno portata in piazza Duomo per rappresentare il funerale della categoria. Alcune decine di tassisti hanno manifestato tra Duomo e in piazza della Scala, anche mettendosi in ginocchio, come la protesta in Usa contro la morte del nero Floyd George per chiedere aiuti per superare la fase di difficoltà dopo l'emergenza coronavirus. «Noi il servizio l'abbiamo sempre assicurato in tutto questo tempo - spiega Adriano Biglio, vicepresidente del Satam -: il problema è che a fine giornata ci ritroviamo in tasca 30 euro. Chiediamo alla Regione, e a tutti quelli che sono preposti un immediato ristoro e, in futuro, politiche fiscali che ci sostengano, altrimenti per noi è la fine»

