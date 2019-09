A PIOLTELLO

Paura ieri mattina a bordo del convoglio Trenord 2606 Bergamo-Milano Centrale delle 7,32 di stamattina (mercoledì 25 settembre). Nel locale attiguo al vagone di testa si è sviluppato un principio di incendio, probabilmente a causa del cortocircuito di un quadro elettrico. L'incidente sul treno pieno di pendolari si è verificato poco dopo le 8, quando il convoglio stava transitando nei pressi della stazione di Pioltello, proprio quella che fu teatro il 25 gennaio dell'anno scorso del terribile deragliamento in cui persero la vita tr passeggeri e altri 46 rimasero feriti.

Immediato l'intervento del capotreno che, con l'aiuto del controllore, ha scongiurato il peggio utilizzando l'estintore e arginando il fumo. Il treno è rimasto bloccato per 10 minuti. I passeggeri sono poi stati fatti scendere in stazione e sono stati trasbordati sul treno 2056 proveniente da Verona e sui treni successivi.

Giovedì 26 Settembre 2019, 05:01

