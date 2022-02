Paolo Fox e l'Oroscopo del weekend del 19 e 20 febbraio: ecco i segni favoriti

Paolo Fox torna con l'Oroscopo del weekend del 18-19-20 febbraio 2022. L'astrologo dallo studio de I Fatti Vostri condivide le previsioni delle stelle per oggi e per tutto il fine settimana attribuendo le stelle della fortuna. Consigli, inoltre, a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio i prossimi giorni.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL WEEKEND

PESCI Al segno dei Pesci due stelle, soprattutto per oggi, mentre domenica ci sarà una marcia in più. Rispolverate i sentimenti, cercate di rinascere. Oggi fate buon viso a cattivo gioco.

SAGITTARIO Due stelle anche al segno del Sagittario. In questi giorni tutto quello che volete sembra non potersi realizzare. Non avete voglia di aspettare, siete fatti così, ma pazientate.

GEMELLI Tre stelle ai Gemelli venerdì. Sabato e domenica di recupero. Solo un inizio di forza perché tra poco andrà meglio e avrete voglia di rimettervi in gioco. Saranno molti i Gemelli che vorranno esplorare nuovi orizzonti.

CANCRO Tre stelle al Cancro. La pazienza è la virtù dei forti e voi siete forti. Chi è governato dalla Luna non è solo volubile, sa qual è la strada che porta alla luce. C’è qualcosa di bello in arrivo. Il weekend parte strano, ma domenica andrà meglio.

TORO Tre stelle al segno del Toro. Una settimana in cui si è mosso ben poco. Molto importante calibrare le spese se ci sono delle questioni economiche da affrontare. Ultimi mesi un po’ pesanti.

LEONE Recupero nel weekend per il Leone, tre stelle. Non pensate solo al lavoro. Fatevi amare e date amore. Non è importante solo emergere, ma anche dare spazio alle relazioni. A marzo avrete meno pazienza.

ARIETE Quattro stelle al segno dell'Ariete. Venere e Marte ancora un po’ strani, ma quando il Sole entrerà nel vostro segno andrà molto meglio. Risolverete problemi pratici e avrete nuove opportunità.

VERGINE Settimana di riflessione per la Vergine, quattro stelle. State aspettando il momento giusto per parlare con una persona che non se lo aspetta. Dovete rimettere in ordine la vostra vita. In amore siete affascinanti.

BILANCIA Quattro stelle per la Bilancia. Il meglio arriverà da marzo, ma avete dei progetti che ora potete iniziare a mettere in atto. L’amore può tornare protagonista, questo è solo un fine settimana che mette in guardia le coppie che hanno avuto qualche problema.

CAPRICORNO Quattro stelle al Capricorno. La determinazione è la vostra carta vincente. Se pensate di aver ricevuto un’offesa reagite. Potete anche fare carriera, ma chi ha avuto uno stop dovrà farsi valere. Giove è attivo e vi aiuterà. Fine settimana importante per l’amore.

ACQUARIO Cinque stelle per l’Acquario. Ritagliate tempo per le persone che amate. Cercate di liberarvi di un peso, è il momento migliore per farlo. Volete ritrovare la libertà di amare.

SCORPIONE Cinque stelle al segno dello Scorpione. La settimana è partita un po’ pensierosa e il weekend porta qualcosa di nuovo. Siete anche molto attivi mentalemnte. A marzo vi libererete di tante preoccupazioni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Febbraio 2022, 13:19

