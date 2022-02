L'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 14 febbraio 2022: la classifica e i segni favoriti

Paolo Fox torna con l'Oroscopo della settimana che va da lunedì 14 febbraio 2022. In diretta dallo studio de I Fatti Vostri, l'astrologo condivide le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali e stila la consueta classifica della fortuna. Ecco quali sono i segni favoriti per questi giorni.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX DELLA SETTIMANA

LEONE Al dodicesimo posto il segno del Leone. State facendo una grande fatica e vi dimenticate dell’importanza dell’amore. A marzo dovete parlare a viso aperto nella coppia.

SAGITTARIO All’undicesimo posto della classifica di Paolo Fox c'è il Sagittario. C’è qualche ritardo negli affati. L'astrologo invita a fare attenzione.

TORO Al decimo posto della classifica troviamo il segno del Toro. Luna un po’ strana questa settimana. Volete essere conquistati con una rosa.

CAPRICORNO Il Capricorno è nono. Detestate le situazioni poco chiare e vi chiedete cosa farete in primavera. Se siete nervosi non riversate le tensioni in amore e siate generosi.

SCORPIONE Ottavo lo Scorpione. C’è un po’ di noia in questi giorni e una stanchezza nel ripetere le stesse cose, ma la settimana si chiuderà bene. Dovete capire dove state andando in amore.

PESCI Settimi i Pesci. Settimana che può darvi un po’ di malinconia. Andate a fondo cercando di capire le motivazioni se qualcosa non funziona. Tutto quello che fate è importante per il futuro.

CANCRO Sesto il Cancro. Venere non sarà più opposta dal prossimo mese. Gli ultimi tempi sono stati difficili da gestire e vi siete sentiti isolati. Dovete trovare una buona connessione con gli altri.

ACQUARIO Recupera l’Acquario, collocandosi al quinto posto della classifica di Paolo Fox. Questo San Valentino è importante, a marzo arriva Venere.

BILANCIA Gli ultimi mesi sono stati pesanti per il segno della Bilancia, che Paolo Fox mette al quarto posto. I prossimi giorni sono importanti. Dovete sistemare qualche problema personale.

VERGINE Settimana agrodolce per il segno della Vergine, al terzo posto in classifica. Adesso arrivano i nodi al pettine e dovete sistemare delle cose. C’è da chiarire in amore e sul lavoro.

ARIETE Al secondo posto della classifica di Paolo Fox troviamo il segno dell'Ariete. Sentite dentro che qualcosa va meglio rispetto al passato e i progetti ripartiranno dal prossimo mese.

GEMELLI Luna favorevole, soprattutto a metà settimana, per il segno dei Gemelli, sul gradino più alto del podio. Giove un po’ storto vi farà rivedere qualcosa nel lavoro. Se chiedete in amore vi sarà dato.

