Oroscopo del giorno di Paolo Fox, i transiti di Luna e Marte portano irrequietezza per alcuni segni

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Febbraio 2020, 17:44

. Giornata che risente dei passaggi della Luna e di Marte. Questo secondo l'analisi degli astri fatta dache spiega come il transito di questi due pianeti possa influenzare, più o meno positivamente, l'andamento quotidiano dei vari segni zodiacali. Ecco le previsioni dell'. L'aspetto dissonante della luna rende nervosi, questo potrebbe portare ad avere facilmente degli scatti d'ira. Alcunu di voi potrebbero essere stanchi degli atteggiamenti di familiari o amici.Sarete desiderosi di mettervi al servizio di persone che hanno bisogno di voi, però attenzione qualcuno potrebbe non desiderare la vostra assistenza, non insistete.Vivrete una giornata stressante, forse una lettera o una chiamata potrebbero alterare il vostro umore. Fate dei bei respiri profondi e cercare di non raccogliere provocazioni.Sarete sensibili alla luna e potreste essere irritabili. Vi sentirete respinti e il vostro umore ne risentirà, ma cercate di non ingigantire i comportamenti degli altri.Non vi sentite apprezzati sul lavoro, ma grazie alla vostra onestà e franchezza potreste ottenere i risultati sperati.Vi sentirete confusi, cercate di smetterla di confrontarvi con gli altri, abbiate fiducia in voi stessi e percorrete la vostra strada, non ve ne pentirete.Il partner potrebbe essere teso, non lasciatevi condizionare dai suoi umori e cercate di mediare. Cerca di preservare le tue emozioni.Vi sentite sotto pressione sul lavoro e in alcuni casi potreste diventare polemici.Siete desiderosi di cambiare vita. In questo momento potreste dover far fronte a delle questioni finanziarie che vi creano qualche pensiero in più.. Cercate di non perdere le staffe con il vostro capo o con i vostri genitori, o con chi è vostro "capo". Essere troppo diretti potrebbe andare a vostro discapito.Siete provocatori di natura e in questa giornata particolarmente. Cercate di usare ironia e sarcasmo per evitare che possano nascere discussioni.Avrete l'impressione di non essere apprezzati, cercate di non prendervela con chi vi sta vicino se qualcuno non accetta il vostro aiuto.