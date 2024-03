Georgina Rodriguez in passerella alla Paris Fashion Week: il look (omaggio a Cristiano Ronaldo) sorprende tutti

di Alessia Di Fiore

In questi giorni a Parigi si sta tenendo la settimana della moda e numerose star sono atterrate sul suolo parigino per partecipare agli eventi che offre e non solo. In occasione della sfilata di Vetements, tenutasi ieri sera, numerose celebrità si sono trasformate in modelli calcando la passerella, una di queste è stata Georgina Rodriguez che non ha potuto fare a meno di rendere omaggio a Cristiano Ronaldo in un look iconico che rimarrà sicuramente nella storia della moda.

Un abito rosso fuoco a sirena che riproduceva in chiave glamour la leggendaria maglietta con il numero 7 di Cristiano Ronaldo impreziosito da una dedica del calciatore: «To Vetements, Cristiano Ronaldo».

In pochissimo tempo le foto della Rodriguez hanno fatto il giro del web diventando virali. L'omaggio di Georgina è diventato simbolo di romanticismo fashion.

