Victoria Beckham, il bacio a David e le stampelle (coordinate all'outfit) alla Paris Fashion Week: la sua nuova collezione è un successo

Victoria Beckham, al termine della sfilata alla Paris Fashion Week, è uscita a ringraziare con tanto di stampelle, nere come il semplice outfit scelto per l'occasione. La semplicità è stata probabilmente una decisione dettata dalla rottura del piede, ma non per questo l'eleganza è stata sacrificata. Già in precedenza, infatti, la stilista ed ex Spice Girl si era mostrata con il tacco da una parte e il gesso dall'altra.



Il bacio a David

Con le stampelle, Victoria Beckham si è diretta immediatamente dal marito David a cui ha dato un bacio. In prima fila, assieme a lui, la figlia Harper di 12 anni e il figlio più grande, Brooklyn, accanto alla moglie Nicola Anne Peltz Beckham. Anche il calciatore Ronaldo si è unito alla famiglia in quest'occasione.

