Romeo Beckham, addio alla 'reggia' di mamma e papà (da 35 milioni): va a convivere con la fidanzata Mia Regan in un appartamentino

Dalla lussuosa reggia di Londra con piscina coperta e distese di prati verdi, a un modesto appartamento in città. Romeo Beckham, 21enne secondogenito dell'ex calciatore del Manchester David Beckham e della Spice Girl Victoria, ha deciso di lasciare la casa in cui viveva con mamma e papà per essere più indipendente e vivere con la sua ragazza, Mia Regan.

A fine anno la 21enne aveva pubblicato un video sui social in cui scherzava, rideva e ballava con Romeo e un loro amico, definendoli «coinquilini».