Brooklyn Beckham, cuoco bocciato: «Il suo wagyu alla bolognese puzza di piedi e la salsa fatta in casa è insipida»

Brooklyn Beckham è il figlio più grande di David e Victoria Beckham e, nonostante sia cresciuto con papà stella mondiale del calcio e mamma popstar negli anni '90, la sua passione più grande è sempre stata un'altra: la cucina.

Il 24enne, nei propri profili social, posta tutti i giorni video di ricette che prepara ai fornelli e davanti alla telecamera sul treppiede: Brooklyn spiega il procedimento, gli ingredienti che utilizza e i tempi esatti di cottura. Insomma, un vero e proprio cuoco che, però, non ha convinto proprio tutti.

Brooklyn Beckham, cuoco che non convince

Brooklyn Beckham ha sempre detto che le idee per i suoi piatti gli sono venute con il tempo e con l'esperienza: ha viaggiato moltissimo e, in questo modo, è sempre riuscito ad assaggiare nuovi gusti e nuove pietanze e a riprodurle nella sua cucina. Tuttavia, i suoi follower fanno notare che alle sue spalle, il figlio di David Beckham non vanta una preparazione professionale e questo si vede in molte cose che fa. Recentemente, il 24enne ha lanciato una selezione di piatti gourmet sul servizio di consegna Uber Eats dove si può trovare la sua versione del pollo tikka masala condito con mais alla brace e servito con riso e pane naan oppure una porzione di gyoza di maiale iberico e gamberi dell'Atlantico con salsa di soia al sesamo. Il tutto a un prezzo che oscilla tra le dieci e quindici sterline ovvero tra gli undici e i diciassette euro. Secondo l'esperta di cucina Lorraine Kelly è proprio il prezzo dei piatti che svelerebbe la loro qualità. Infatti, la conduttrice ha criticato duramente l'esordio di Brooklyn nel mercato culinario: fortunatamente, a quanto dice lei, i piatti erano disponibili su Uber Eats solo per due notti (giovedì e venerdì 25 e 26 gennaio) di questa settimana e si sarebbero potuti acquistare solamente tra le 17:00 e le 22:00.

La critica di Lorraine Kelly

Commentando l'esordio culinario di Brooklyn Beckham, Lorraine Kelly nel suo programma ITV ha detto: «Qual è il punto? Potrei fare meglio di lui essendo la peggiore cuoca del pianeta. Il suo wagyu alla bolognese puzzava di piedi e la "salsa fatta in casa" era insipida, una specie di poltiglia beige.

