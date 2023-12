David Beckham, auguri di Natale: «Grato per tutto». Ma il dettaglio non sfugge: maretta tra Victoria e la nuora Nicola Peltz?

Natale è una delle feste preferite dalle persone perché riunisce le famiglie che si ritrovano a festeggiare attorno a tavole imbandite con decorazioni e pietanze gustose e, così, vale anche per i Beckham. David, Victoria e tutti i loro figli si sono ritrovati a festeggiare insieme il 25 dicembre e, per l'occasione, hanno scattato qualche foto, poi, pubblicata su Instagram. Un dettaglio, tuttavia, non è sfuggito ai fan e riguarda proprio Victoria e la nuora Nicola Peltz.