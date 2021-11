Crossroads: Jonathan Franzen e le storie di famiglie tra sogni, paure e rock'n'roll

Vent’anni dopo Le Correzioni, Jonathan Franzen, scrittore Usa osannato dalla critica e amato da Barack Obama, torna a raccontare una saga familiare. Crossroads, primo volume di una trilogia, narra la vita del pastore presbiteriano Russ Hildebrandt, con la moglie Marion e i quattro figli nei primi anni Settanta.

Di nuovo una famiglia dunque. E di nuovo il Midwest di Correzioni. Epicentro New Prospect Township, immaginario sobborgo di Chicago, con il suo microcosmo di sogni, paure, sensi di colpa tra sesso, droga e rock’n’roll. Russ e Marion sono in crisi, lui si invaghisce di una bella vedova ed è geloso di un carismatico reverendo. Ogni capitolo manda avanti la trama dal punto di vista di ciascun familiare. E il romanzo è già in testa alle classifiche.

Jonathan Franzen, Crossroads, Einaudi, 629 p, 22 euro

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Novembre 2021, 08:51

