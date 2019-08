Carlo Verdone e il rito del ferragosto «ar Palo della Morte» per i fan di "Un sacco bello". «Andarci è emozionante»

di Marco Esposito

Giovedì 15 Agosto 2019, 21:06

Ferragosto non è un giorno come gli altri, ovviamente. Una festa religiosa che con il tempo è diventata anche un rito pagano. Mangiare insieme alla famiglia o agli amici in vacanza. Il falò sulla spiaggia. Ma non solo: è anche un po' un rito di passaggio di quella che una volta veniva chiamata villeggiatura, ovvero rappresenta il giro di boa delle nostre ferie. Ma a Roma, grazie a “Un sacco bello”, uno dei film più amati di Calro Verdone, si tiene un rito "pagano" del tutto particolare. E chi c'è stato, ci racconta che è comunque un rito "emozionante".Ve lo avevamo raccontato anche sulla nostra edizione cartacea, poco prima delle vacanze, illustrandovi la Roma di Un Sacco bello . E vi raccontavamo proprio quel rito pagano tutto ferragostano legato al film di Verdone.«Alle 5 e mezza stamo a Bolzano, alle 9 de matina a Cracovia, alle 10 di sera vuoi scommette che te fai la prima polacca??»L’appuntamento «a mezzogiorno ar Palo della morte» è diventato un must per gli appassionati del film, che ogni 15 agosto si ritrovano con penne a biro e calze di nylon, pronti per scattare il selfie più bello, da postare rigorosamente sulla pagina Facebook dedicata al film.Ebbene il 15 agosto è arrivato e - puntuali come un orologio - un manipolo di fan si sono ritrovati "ar palo della Morte" anche in questa giornata afosa. E proprio a loroaveva mandato un saluto speciale dalla sua pagina Facebook. Per chi si chiedesse dove diavolo sia il "palo della morte", la risposta è in Via Giovanni Conti, in zona Vigne NuoveEbbene questa mattina, dalle 10 alle 12 come vuola la tradizione, alucni fan dell'attore insieme a semplici curiosi hanno partecipato al "rito" del "palo della morte". Tra di loro c'era anche, giovane giornalista speaker di«Ieri sono tornato a Roma e allora ho pensato di fare un salto al "palo della morte" per vedere se è vero che ogni anno delle persone si ritrovano per celebrare il film di Carlo Verdone». Giordano Giusti è del 1990, quindi è nato quando il film era già uscito al cinema da dieci anni. Ma a Roma non si sfugge all'amore per un Sacco Bello, è una qualcosa di trasversali a tutte le generazioni e a tutte i quartieri., a cui sono legato da un rapporto di amiciza, non nasconde un po' di emozione: «E' stata una cosa emozionante, a metà tra il romanticismo e la sana voglia si scherzare tutta romana. Una coppia di signori anziani ha visto che facevo le foto dalla macchina e mi ha gridato: "Ma scendi da quella macchina, ma che te pesa il culo?". E' una cosa che può succedere solo in questa città - riflette Giordano - e con un film di Verdone».La prima domanda che ci passa per la testa è se il rito ormai coinvolga sempre le stesse persone. «Sicuramente c'è un'ampia fetta di habitué - spiega Giordano - infatti un signore, un padre di famiglia con i bambini ha fatto delle foto, ha salutato tutti - un po' come si fa ad inizio stagione all'Olimpico quando torni al tuo posto dopo tanti mesi che non vedevi gli amici dello Stadio - e salendo in macchina e ha detto "ci vediamo l'anno prossimo" ed è andato via».Insomma, l'anno prossimo chi viene con noi "ar palo della morte"?Photo copertina Facebook Giordano Giusti