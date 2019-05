Verdone ritrova la Fiat Dino di Enzo, il personaggio "coatto" di Un Sacco Bello. E celebra l'avvenimento su Facebook -VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un colpo al cuore. Soprattutto per, ma anche per noi, ragazzi cresciuti negli anni '80, che con Un Sacco Bello ci siamo cresciuti, imparando le battute a memoria, nelle mille repliche che la televisione, soprattutto d'estate, non ci negava mai. Un vero cult movie, che contribuì a lanciare Carlo Verdone, allora praticamente esordiente, e a raccontare un fenomeno di costume che in quegli anni diventava "virale" tramite il passaparola. Si, Carlo Verdone celebra su Facebook il "ritrovamento" della macchina con cui girò Un sacco bello. Macchina peraltro protagonista di una delle scene più riuscite di quel film che è impresso nel cuore di moltissimi romaniLa stessa automabile usata in quel lontano 1980. Un'emozione per il regista e attore romano, un brivido di nostalgia per noi fan di Verdone. La scena la ricordate tutti. Siamo in pieno agosto, una Roma deserta, come non siamo più abituati a vederla, e il povero Enzo, interpretato proprio da Verdone, che consuma la sua rubrica telefonica, allora rigorosamente cartacea, per trovare un compagno per le sue vacanze.Destinazione scelta? La polonia, per cercare di rimorchiare le ragazze dell'est che - secondo quanto si sussurrava all'epoca - si corteggiavano soprattutto grazie a calze, liquori e regali da poche lire. Alla fine Enzo riesce a convincere Sergio, interpretato da Renato Scarpa, a seguirlo in questa avventura. Per convincerlo gli mostra le potenzialità della macchina, con cassettini pieni di penne a sfera e calze a Nylon e la possibilità, in un batter d'occhio, di trasformarsi in un comodo giaciglio con cui coronare la propria azione di conquista. Poi, come sappiamo tutti una corsa in ospedale impedì a Sergio di seguire Enzo in vacanza, contribuendo in questo modo a completare quel senso di splenida malinconia che quel film di Verdone trasmetteva.