Incidente stradale choc sul Gra a Roma: uomo avvolto dalle fiamme fuori dall'auto

Incidente stradale choc sul Gra a Roma: un automobilista si è trasformato in una torcia umana, quasi completamente avvolto dalle fiamme. Sono stazionarie le condizioni dell'uomo che lunedì verso le ore 13, in circostanze ancora da chiarire, è rimasto avvolto dalle fiamme a Roma dopo che anche la propria auto è stata danneggiata in un incidente.

Uomo avvolto dalle fiamme sul Grande Raccordo Anulare

La sala operativa della questura ha attivato l'elisoccorso del 118 che è giunto in pochi minuti sul luogo dell'evento, in prossimità dell'uscita Casal del Marmo, atterrando al centro della carreggiata del Grande Raccordo Anulare, sotto gli occhi increduli degli automobilisti diretti a Fiumicino bloccati nel traffico dalle volanti e dalla polizia stradale.

In pochi minuti l'uomo è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio mentre i vigili del fuoco domavano le fiamme del veicolo.

