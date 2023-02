L'auto finisce nella scarpata e prende fuoco: Francesca muore carbonizzata

di Redazione Web

L'Università di Bologna piange una sua docente. Francesca Frassinetti, reggiana ma da anni professoressa della facoltà di Piscologia nella sede di Cesena, è morta a 55 anni dopo essere rimasta vittima di un terribile incidente stradale. La sua auto è caduta in una scarpata e ha preso fuoco e per lei non c'è stato niente da fare: è morta carbonizzata.

«È scomparsa tragicamente, lunedì 6 febbraio, la prof.ssa Francesca Frassinetti, docente nell’ambito della psicobiologia e psicologia fisiologica del Dipartimento di Psicologia "Renzo Canestrari" dell'Università di Bologna, Campus di Cesena», si legge sul sito dell'Ateneo. L'incidente è accaduto a Casina, in provincia di Reggio Emilia, verso le 13:30. La professoressa, che insegnava psico-biologia nel campus, era residente a Parma dove viveva con due figli adolescenti, ma era originaria di Carpineti, nell'Appennino Reggiano, dove nella giornata di ieri stava tornando a fare visita ad amici e familiari. Secondo una prima ricostruzione, la donna è uscita fuori strada con la sua auto finendo in una scarpata. Poi la vettura ha preso fuoco, e lei è rimasta intrappolata all'interno della vettura circondata dalle fiamme. Immediato l'intervento del personale sanitario con ambulanza e automedica assieme ai vigili del fuoco ma, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le cause

Cosa abbia portato la donna a uscire di strada è ancora al vaglio delle indagini. Ma l'ipotesi più accreditata è che la docente abbia avuto un malore alla guida e sui fatti la Procura di Reggio Emilia ha aperto un'inchiesta. La salma della donna è ora a disposizione della magistratura.

Il cordoglio sui social

«È con grande cordoglio che apprendiamo la notizia della scomparsa di Francesca Frassinetti, professoressa ordinaria alla Facoltà di Psicologia dell’Università di Bologna, sede di Cesena. La docente, 55 anni, è rimasta vittima di un tragico incidente ieri pomeriggio in provincia di Reggio Emilia. La sua perdita rappresenta un grave lutto per la comunità accademica della regione - scrive su Facebook l'Ordine degli psicologi dell'Emilia Romagna -.

Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi cari in questo difficile momento e a tutta la sua 'famiglia professionale': gli studenti, i ricercatori e i docenti che hanno avuto il piacere di conoscerla e di condividere con lei una parte di vita».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Febbraio 2023, 20:35

