Claudio, travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale: aveva appena finito la cena al ristorante

di Redazione web

Aveva appena finito di cenare, in un ristorante lungo la Statale 16, molto frequentato dagli autotrasportatori, come lui, Claudio Peretto, 61 anni, investito da un'auto mentre stava attraversando la strada per tornare al suo mezzo di lavoro, dopo essere uscito dal locale Al Fogolar, a Rovigo. Alla guida dell'utilitaria, una donna di 33 anni, trasportata in ospedale subito dopo l'incidente stradale, perché sotto choc. La vittima era originaria di Rosà, in provincia di Vicenza, scrive Il Gazzettino.

Incidente mortale, camion dei rifiuti travolge e uccide una donna. L'autista, sotto choc, è stato ricoverato

Impatto mortale

L'urto violentissimo, è avvenuto di sera, intorno alle 22, quando l'auto ha impattato con la parte anteriore destra contro il 61enne, che è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Immediata la corsa dei sanitari del Suem 118, ma il medico non ha potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso. In quel tratto di strada a quattro corsie c'è un faro che illumina la strada, ma è un punto sempre molto rischioso dove attraversare, specialmente con il buio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Febbraio 2023, 16:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA