Un uomo di 44 anni aggredito nel quartiere Centocelle a Roma: è in coma

Un uomo di 44 anni è stato aggredito nella notte tra venerdì e sabato nel quartiere Centocelle a Roma e si trova adesso ricoverato in coma al Policlinico Umberto I.

Agguato con la mitragliatrice in un condominio, all'interno una mamma e suo figlio piccolo: «È un regolamento di conti»

Imprenditore offre 2mila euro al mese, dopo l'appello ecco il primo assunto: è un 61enne

Cosa è successo

L'aggressione è avvenuta alle 2.20 circa in via dei Sesami, all'angolo con via Palmiro Togliatti. Quando la polizia è intervenuta ha trovato il 44enne a terra, privo di conoscenza. I sanitari del 118 lo hanno prima trasportato all'ospedale Vannini, poi vista la gravità delle condizioni in cui riversa l'uomo, è stato trasferito al Policlinico.

Quando è arrivato all'Umberto I era già in coma. Sul caso indagano i poliziotti della Squadra Mobile, al lavoro per risalire all'autore dell'aggressione e al motivo che l'ha fatta scattare. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni ad aggredirlo sarebbe stato un altro uomo, visto fuggire dopo che gli stessi testimoni hanno cominciato a urlare. Tra le ipotesi una rapina o una lite.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Febbraio 2023, 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA