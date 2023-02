Mangia un cornetto alla crema e va in choc anafilattico, 23enne ricoverata d'urgenza: «Non riusciva più a respirare»

Dopo il caso del tiramisù vegano, costato la vita alla giovane Anna Bellisario, un'altra tragedia è stata sfiorata a Merate, in provincia di Lecco. Stavolta il dolce killer poteva essere un cornetto artigianale farcito alla crema. Dopo averlo mangiato, una studentessa di 23 anni ha accusato un’improvvisa e violenta reazione allergica, rendendo necessario il trasferimento d'urgenza all’ospedale. Per salvarla, i medici le hanno somministrato una dose di adrenalina e l'hanno intubata per liberare le vie respiratorie.

Terremoto Turchia, dottoressa italiana salva ragazzo sotto 4 piani di macerie: «Le sue lacrime ci hanno ripagato»

Federica Panicucci, gaffe a Mattino 5: «Si è annusata un'ascella in diretta». Ecco cos'è successo dopo VIDEO

Cosa è successo

Quando è arrivata all’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate, spiega il Giorno, aveva i battiti altissimi e non riusciva a respirare a causa della gola gonfia. Dopo l'intervento si è ripresa velocemente, ma i dottori le hanno raccomandato di rimanere sotto osservazione. L'incidente, che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, è accaduto la settimana scorsa. Era al bar con amici e ha ordinato una brioche alla crema, come aveva fatto spesso.

Prima di quel giorno non aveva mai avuto reazioni allergiche di questo tipo. Dopo aver ingerito il dolce, si è sentita subito male e sono stati necessari i soccorsi. Dopo essersi completamente ripresa, è stata dimessa senza conseguenze. Adesso sta svolgendo i test allergici per capire quale potrebbe essere l'ingrediente ad averla quasi uccisa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA